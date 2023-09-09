Найдены останки, предположительно, пропавших в Первую Карабахскую

В селе Меликахмедлы Губадлинского района и селе Вежнели Зангиланского района эксгумированы человеческие останки, предположительно, принадлежащие пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. Об этом говорится в заявлении Военной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, назначены судебно-медицинские и судебно-молекулярно-генетические экспертизы, выполнены другие необходимые действия.

«В связи с фактами преступлений против мира и человечности, совершенных против азербайджанского народа вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям», - говорится в сообщении Военной прокуратуры.

Отмечается, что в соответствии с требованиями общепринятых норм, принципов законодательства и международного права будут приняты все надлежащие меры.