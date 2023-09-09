Министр рассказал о проблемах с азербайджанским языком

Со следующего года работники образования, набравшие высокие баллы по результатам сертификации, будут оказывать поддержку другим педагогам, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования в Баку.

Амруллаев подчеркнул, что существует достаточно проблем со знанием азербайджанского языка среди учащихся: «Учащиеся должны понимать прочитанное и получать другие навыки по этому предмету.

Абитуриент с высокими баллами по азербайджанскому языку иногда не может написать небольшое эссе или объясниться (на родном языке). В отношении методики и содержания кажущегося легким предмета «Азербайджанский язык» необходимы серьезные дискуссии, серьезные реформы учебной программы».