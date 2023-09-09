Осень вступает в свои права
В Баку и на Апшеронском полуострове 12 сентября местами ожидаются дожди, кое-где – ливни с грозами. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем 19-23° тепла. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность – 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди, в отдельных местах проливной дождь с грозами, град, в высокогорной местности возможен снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Восточный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-7° тепла, днем 7-12° тепла.