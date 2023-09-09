Новый льготный тарифный план от «Муганбанка»

В рамках кампании льготным тарифным планом смогут воспользоваться частные предприниматели и юридические лица, являющиеся новыми клиентами банка. Воспользовавшись льготными условиями кампании, владельцы бизнеса смогут развивать свой бизнес еще быстрее. Льготные тарифы, применяемые в рамках кампании, действительны в течение 4 месяцев со дня открытия счета в банке.

Новым бизнес-клиентам банка в рамках кампании бесплатно будут предоставлены зарплатные карты, чековые книжки (раз в месяц), карта Mastercard business и конверсионные операции, а на льготных условиях будут осуществляться международные и внутренние переводы. Более подробную информацию и таблицу льготных тарифов вы можете получить, перейдя по https://bit.ly/tarif-plani. Кампания действует до 30 декабря 2023 года.

«Муганбанк» продолжает усердно работать над стимулированием и поддержкой микро-, малых, средних и крупных предприятий. Дополнительную информацию об услугах и продуктах «Муганбанка» можно получить в филиалах и отделениях, в информационном центре 933, а также на сайте www.muganbank.az.