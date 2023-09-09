Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:29

В то время, когда весь мир обсуждает перспективы нашумевшей китайской инициативы «Один пояс – один путь», ряд стран выступил с идеей создания альтернативного экономического коридора. Haqqin.az уже сообщал, что Индия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты вот уже несколько месяцев обсуждают возможность строительства новой системы железных дорог и портов, которые станут частями единого транспортного коридора. При этом отмечалось, что Вашингтон продемонстрировал заинтересованность в данном проекте, поскольку он может быть противопоставлен китайской инициативе «Один пояс - один путь».

Постараемся выявить ключевые отличия этих двух глобальных инициатив, а также понять, какое место в каждой из них уготовано Азербайджану. Альтернативный китайскому варианту маршрут сейчас уже не кажется абстрактной идеей. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман первым анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. По его словам, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. Помимо транспортной инфраструктуры, участники проекта планируют также построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также создать систему кабелей для передачи данных и электроэнергии. Как подчеркнул принц, новый транспортный коридор позволит обеспечить устойчивость глобальных поставок энергоресурсов. Трудно сказать, кто именно выступил инициатором создания альтернативного китайскому варианта, но роль первых скрипок, судя по всему, играют Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Именно эти две страны подписали в пятницу меморандум о взаимопонимании, который предполагает создание межконтинентальных коридоров для транспортировки энергоносителей, полученных из возобновляемых источников. Документ определяет такие принципы взаимодействия между Вашингтоном и Эр-Риядом, которых страны будут придерживаться в процессе строительства транспортно-энергетического коридора, призванного связать страны Европы и Азии через территорию Саудовской Аравии. Проект предусматривает создание инфраструктуры для транспортировки чистой энергии, в том числе водорода, а также прокладывание оптоволоконных кабелей для передачи цифровых данных.

Договоренности между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами были достигнуты до саммита G20 в Нью-Дели. И вот в первый же день работы саммита запуск нового экономического коридора анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, которого заслуженно можно назвать восходящей звездой на мировой политической арене. Он многозначительно намекнул на то, что новый транспортный коридор покажет пример устойчивой экономической модели всему миру. Инициатива получила официальное название «Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа» (IMEC). Надо сказать, что это первая инициатива по сотрудничеству в сфере связи и транспорта с одновременным участием Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЕС, Франции, Италии, Германии и США. Цель создания транспортного коридора, призванного заменить китайский «Срединный путь», – стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европы. Проект на самом деле состоит из двух транспортных коридоров: восточный соединит Индию с Персидским заливом, а северный – Персидский залив с Европой. Но если учесть, что транспортники обычно проводят маршруты по самым коротким путям, то дорога в Европу в рамках данного проекта, скорее всего, будет проложена в обход Южного Кавказа. При этом исключение Азербайджана из этого проекта выглядит вполне в духе нынешней индийской политики, но вот выпадение Армении, через которую Иран и Индия собираются проложить свой маршрут «Север-Юг», не совсем понятно.