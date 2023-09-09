Зеленский: «Не будет счастливого конца войны...»

Президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского лидера Джо Байдена передать украинским Силам обороны тактические баллистические комплексы ATACMS, чтобы начать использовать их против россиян уже этой осенью. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Надеюсь, буду разговаривать с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS», – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно не делать паузу в контрнаступлении, «и именно потому ATACMS очень нужны».

«Мы все хотим добиться успеха и счастливого конца. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый конец. Надо это признать. И победа – единственная вещь, которая может принести деоккупацию и не дать России возможности напасть на другие страны: страны Балтии, Польшу, и всех нас вернуть в Советский Союз», – объяснил Зеленский.