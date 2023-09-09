Военная разведка Украины сообщает об освобождении газовых вышек у берегов Крыма в результате спецоперации.

Отмечается, что украинским воинам удалось восстановить контроль над буровыми платформами «Петр Годовалец», «Украина», «Таврида» и «Сиваш», а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию «Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Данные вышки были захвачены РФ в 2014 году после аннексии Крыма.