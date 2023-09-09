Хакан Фидан в Казахстане о роли Срединного коридора

В рамках своего визита в Казахстан глава МИД Турции провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Заявив, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Казахстана, Фидан подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган также самым решительным образом выразил это во время своего визита в прошлом году.

Отметив удовлетворение своим первым визитом в Казахстан, на прародину тюркского мира, в качестве министра иностранных дел, Фидан подчеркнул, что значение Срединного коридора растет с каждым днем. «Мы также сотрудничаем в области энергетики на основе совместных интересов и целостной стратегии», — сказал он.

Фидан заявил, что Казахстан является одной из стран, способствующих интеграции тюркского мира, и сообщил, что работа по укреплению институциональной структуры Организации тюркских государств (ОТГ) была рассмотрена.