Хакан Фидан в Казахстане о роли Срединного коридора
Значение Транскаспийского коридора Восток — Запад (Срединного коридора) растет с каждым днем. Как сообщает Habertürk, такое заявление сделал находящийся с визитом в Казахстане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В рамках своего визита в Казахстан глава МИД Турции провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Заявив, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Казахстана, Фидан подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган также самым решительным образом выразил это во время своего визита в прошлом году.
Отметив удовлетворение своим первым визитом в Казахстан, на прародину тюркского мира, в качестве министра иностранных дел, Фидан подчеркнул, что значение Срединного коридора растет с каждым днем. «Мы также сотрудничаем в области энергетики на основе совместных интересов и целостной стратегии», — сказал он.
Фидан заявил, что Казахстан является одной из стран, способствующих интеграции тюркского мира, и сообщил, что работа по укреплению институциональной структуры Организации тюркских государств (ОТГ) была рассмотрена.
Напоминая, что 10-й саммит ОТГ будет организован в Казахстане в ноябре, Фидан сказал, что Казахстан возьмет на себя председательство в организации в рамках этого саммита.
Фидан также выразил удовлетворение тем, что точки зрения Анкары и Астаны по актуальным вопросам совпадают.