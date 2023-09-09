Медведев с утра цитирует Булгакова

«Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта... Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. Как там у Булгакова: «Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные». И это решение – явно не кара для «преступного агрессивного режима в Кремле». Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России. Что с этим делать?.. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что считает нецелесообразным введение «зеркальных ограничений» на ввоз товаров в РФ для европейцев, так как «те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии (ЕК), вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Европейская таможня может все это не пропустить.