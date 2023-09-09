В Кремле заявили, что у Путина нет конкурентов

Президент РФ Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на новый срок, но уже очевидно, что он пользуется абсолютной поддержкой населения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент еще не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то, очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», - сказал Песков в интервью РБК.

«Он пользуется абсолютной поддержкой населения. Это большие возможности и большая ответственность», - добавил он.

По словам Пескова, завершившиеся накануне выборы «наиболее красочно подтвердили абсолютную консолидацию общества вокруг руководства страны».