Физули заселяют физулинцами

11 сентября очередная группа бывших вынужденных переселенцев (92 человека в составе 24 семей) прибыла из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку в Физули.

Сотрудник специального представительства президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов и директор Департамента репатриации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натиг Гусейнов вручили новоприбывшим жителям ключи от их квартир.

Таким образом, в город Физули был переселен 441 человек из 119 семей.