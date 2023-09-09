Авиационная техника ВВС Азербайджана сегодня осуществила тренировочные полеты, сообщили в Минобороны.

Учения состоялись в соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденными главой ведомства Закиром Гасановым.

Взлет и посадка, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определение координат наземных целей условного противника, ведение воздушной разведки, а также другие действия были выполнены по плану с высоким профессионализмом.

Отметим, что учения, направленные на совершенствование боевого мастерства и повышение профессионализма военных летчиков, продолжаются.