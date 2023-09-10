Часть Азербайджана останется без газа
Завтра газоснабжение нескольких районов Азербайджана будет временно приостановлено в связи с ремонтными работами, сообщили в ПО «Азеригаз».
В связи с работами в течение 2 дней будет временно приостановлено газоснабжение некоторых населенных пунктов Евлахского и Агдашского районов, всех населенных пунктов Шекинского, Гахского, Огузского, Загатальского и Балакенского районов. В некоторых населенных пунктах Газахского района газоснабжение будет приостановлено на один день.