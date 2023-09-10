Сопредседатель АдГ назвала Третий рейх «своей страной»

Лидер фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Алиса Вайдель не приняла участие в мероприятиях, посвященных падению Третьего рейха 8 мая, отметив, что не хочет «праздновать поражение собственной страны», сообщает Bild.

Каждый год 8 мая в Германии празднуют День освобождения в честь падения Третьего рейха. В то время как другие лидеры партии АдГ посетили прием в посольстве России 9 мая, Вайдель решила воздержаться от участия в мероприятии по «политическим причинам».

На днях главу Алису Вайдель спросили, как она относится к поступку однопартийцев и почему сама не пришла в посольство РФ.

«Я (…) решила для себя, это было мое личное решение, не участвовать в нем (в мероприятии – ред.) по политическим причинам. Праздновать поражение собственной страны с бывшей оккупационной державой — это то, в чем я лично решила не принимать участия», — ответила она.

Журналист Bild назвал это заявление «шокирующим» и «уму непостижимым ответом», отмечая, что Вайдель фактически назвала нацистскую Германию «своей страной».