«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», - сказал он.

Армения в понедельник начала совместные с США учения Eagle Partner 2023. Об этом AFP сообщил представитель командования Армии США в Европе и Африке.

Как стало известно haqqin.az, на торжественной церемонии открытия учений участвуют сам премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица.

По словам неназванного представителя сухопутных сил США, церемония проходила в учебном центре «Зар» недалеко от Еревана. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Ранее командование Армии США в Европе и Африке сообщало, что учения позволят обеим странам «выстроить отношения на тактическом уровне» и повысить «оперативную совместимость» подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сожалеет о намерении армянского руководства провести военные учения с Соединенными Штатами.