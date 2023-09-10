В России предложили не отдавать рубли Армении

Председатель правления российского банка ВТБ Андрей Костин предложил «прикрыть лазейки» для вывода рублей за рубеж.

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия (для поддержки рубля) к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки.

Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям - переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», - сказал Костин.