По ее словам, после введения системы обязательного медицинского страхования в соответствии с Порядком оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных публичному юридическому лицу «Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями », оценка служебной деятельности медицинских работников производится на основании экономических и количественных показателей.

В последние дни распространяются различного рода сведения о заработной плате врачей государственных медицинских учреждений, в результате чего у общественности создается ошибочное представление в данном направлении. Руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства обязательного медицинского страхования Айнура Ахмедова в интервью haqqin . az внесла ясность в вопрос относительно оплаты труда медицинских работников, включая врачей.

Айнура Ахмедова при этом внесла ясность в наиболее обсуждаемый при разговорах о заработной плате вопрос - вопрос о бонусах. Она отметила: «Бонусы, выплачиваемые врачам, варьируются в соответствии с тарифом оказываемой медицинской услуги . Тарифы медицинских услуг регулируются Страховым пакетом. Тарифы на амбулаторные услуги, входящие в указанный пакет, варьируются между 3 и 295 манатами . Тарифы на хирургические услуги составляют от 10 до 24 000 манатов. Это зависит от степени сложности выполняемой хирургической процедуры и используемых медицинских материалов».

Так, ежемесячный должностной (тарифный) оклад врачей варьируется в пределах 9-15 тарифных разрядов , составляя 478-607 манатов, а фиксированная ежемесячная поощрительная надбавка составляет 800 манатов. Наряду с этим врачи получают поощрительные надбавки, т.е. бонусы.

Заработная плата медицинских работников, особенно врачей, состоит не только из бонусов и выплат за медицинский осмотр. Заработная плата врачей формируется из нескольких источников: Ежемесячный должностной (тарифный) оклад, фиксированная ежемесячная поощрительная надбавка, ежемесячная поощрительная надбавка за результаты работы (бонусы), доплаты, зависящие от условий труда, и другие предусмотренные законодательством выплаты.

Отметим, что в зависимости от групп и категорий медицинских учреждений к бонусам врачей применяются коэффициенты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Так, бонус врача умножается на коэффициент категории медицинского учреждения, где он/она работает.

К примеру, у врача-педиатра, оказывающего амбулаторные услуги, ежемесячный должностной (тарифный) оклад по 11-му тарифному разряду составляет 518 AZN, фиксированная ежемесячная поощрительная надбавка - 800 AZN, а средняя сумма бонусов - 500 AZN (цифра условная, так как сумма может меняться в зависимости от количества принимаемых пациентов за месяц и/или от количества выполненных медицинских процедур). Если врач работает в больнице общего профиля категории 2В, к бонусу применяется коэффициент 1.2, а если в многопрофильной больнице категории 3В - коэффициент 1.4. Таким образом, общая сумма месячной заработной платы врача составит: 1918 AZN (518+800+500*1.2) при категории медицинского учреждения 2В и 2018 AZN (518+800+500*1.4) при категории медицинского учреждения 3В. Отметим, что вышеуказанные суммы включают в себя налоги и прочие принудительные сборы.

А.Ахмедова подчеркнула, что в течение рабочего дня врач принимает не одного пациента. Она отметила: «Число пациентов, в отношении которых исчисляются бонусы, варьируется между 15 и 35, в зависимости от вида и характера обследования. Поэтому неверно указывать выплату соответствующих процентов от тарифа за оказанную медицинскую услугу на одного пациента. За месяц (если брать 22 рабочих дня) врачу начисляются бонусы за количество обследованных пациентов, т.е. от 330 до 770 пациентов».

К примеру, медицинское учреждение получает 17 манатов за каждого из обследуемых врачом пациентов. На основании соответствующего правила врач получает 8% (1.36 AZN) от этой суммы за каждого пациента. Если врач в течение дня и месяца принимает соответственно 35 и 770 пациентов, то получает бонусы в размере 1047 манатов.

Наряду с бонусами врач в конце месяца также получает ежемесячный должностной (тарифный) оклад, фиксированную ежемесячную поощрительную надбавку в размере 800 манатов и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Нужно отметить, что врач, занимающийся хирургической деятельностью, получает, кроме этого, доплаты по тарифам Страхового пакета за проведенные операции и лечебные манипуляции.

Поясним на примере:

Ежемесячный должностной (тарифный) оклад врача-травматолога 12-го разряда составляет 538 манатов, а фиксированная ежемесячная поощрительная надбавка - 800 манатов. Наряду с этим врачу выплачиваются бонусы. 538 + 800 + средняя сумма бонусов, исчисляемых для врачей-травматологов (обследования и хирургические услуги), т.е. 1250 манатов (включая сборы) = 2588 манатов.

В настоящее время в государственных медицинских учреждениях существует разница в оплате услуг врачей разных специальностей. Так, сердечно-сосудистый хирург получает ежемесячные бонусы в размере 28 000 манатов, акушер-гинеколог - 12 000 манатов, травматолог - 8000 манатов, врач общей хирургии - 7500 манатов и кардиолог - 2000 манатов. Эти суммы могут меняться в зависимости от количества операций, выполняемых за месяц, и характера таких операций.

Для сведения отметим, что в новом утвержденном Страховом пакете (its.gov.az) тариф медицинских услуг изменен и бонусы соответственно выросли.

В качестве дополнения сообщаем, что после введения обязательного медицинского страхования заработная плата врачей, получающих должностной оклад, увеличилась в среднем в 3 раза. В сравнении с 2019 годом размер минимальной заработной платы врачей-специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях, повысился в 3,2 раза, а размер их доходов - в 5-50 раз (фиксированная надбавка и бонусы).