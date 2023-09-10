«Нет, мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Россия будет анализировать, почему Армения принимает решения о военных учениях с США, а не с ОДКБ.

«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва будет это «пытаться осмыслить и понять». «Но будем это все в любом случае делать в тесном, партнерском диалоге с армянской стороной», - сказал Песков.