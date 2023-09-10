Зеленский рассказал о своих ощущениях

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поддерживает его больше всего во время войны и есть ли у него депрессия. Глава украинского государства подчеркнул, что рад тому, что его дети и жена рядом с ним.

«Нет (депрессии), я в порядке. Я могу с этим жить. И хотя у меня не так много времени, иногда я смотрю на своих детей. Они в Украине и очень сознательные украинцы. И я счастлив, что они здесь», - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, это поколение, которому принадлежат его дети, сделает Украину великой, потому что оно свободно и сильное в своих позициях и ценностях.

Президент Украины также отметил, что когда смотрит в зеркало, то уже видит другого человека, чем перед полномасштабным вторжением. По его словам, этот человек намного старше, но и возможно мудрее.

«Я рад, что у меня есть жена. Она такая сильная и красивая. И с каждым днем становится все сильнее, милее и моложе - у нее много энергии... и мы видим это в одном и том же зеркале», - пошутил Зеленский.