Дорожная полиция Баку предупреждает водителей

По его словам, это в соответствии с законом «О дорожном движении» является одной из основных, ответственных обязанностей водителя.

Все водители – участники дорожного движения, в соответствии со статьей 37 Закона «О дорожном движении» обязаны постоянно уделять внимание должному техническому состоянию своих автомобилей и ответственно относиться к этому процессу. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

«В случае управления технически неисправным автомобилем водителя, согласно статье 342 Кодекса об административных проступках Азербайджана, за нарушение правил эксплуатации транспортных средств ждет штраф в размере от 50 до 150 манатов. Но водители не должны также забывать о том, что неисправное автотранспортное средство на дороге ограничивает передвижение других машин как минимум на одной полосе движения, что порой приводит к серьезным пробкам и заторам.

Каждый водитель обязан помнить и другой важный момент - в случае, если произошедшее на технически неисправной машине ДТП влечет за собой уголовное расследование, управление технически неисправным автомобилем является усугубляющим вину водителя фактором. Наоборот, управление технически исправным автомобилем не только помогает сохранить жизнь и здоровье водителя, пассажира и других участников дорожного движения, но и во всех случаях отдаляет его от ответственности в случае возможных ДТП.

Все транспортные средства должны поддерживаться и управляться в технически исправном состоянии, чтобы не вызывать обоснованного недовольства других участников дорожного движения. Еще раз просим водителей в преддверии нового учебного года и усиления интенсивности движения в Баку проявить ответственность и уделять пристальное внимание технической исправности своих автомобилей», - заявил Араз Аскерли.