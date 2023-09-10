В Милли Меджлисе займутся конкуренцией

Согласно законодательной инициативе президента Азербайджана, в Милли Меджлис (парламент) поступил проект Кодекса конкуренции. Он состоит из 12 глав и 83 статей.

Как сообщается, с принятием Кодекса законы «Об антимонопольной деятельности», «О недобросовестной конкуренции», «О естественных монополиях» и другие правовые акты будут объединены в новый единый правовой документ.

Проект создан с учетом передового международного опыта, а также особенностей местного рынка.