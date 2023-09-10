Узбекистан о «выборах» в Карабахе
Ташкент не признает так называемые «президентские выборы» в Карабахе, заявляет МИД Узбекистана.
«Республика Узбекистан решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность дружественной Азербайджанской Республики, осуждает любое вмешательство в ее внутренние дела и не признает так называемые «президентские выборы» в Карабахском регионе, состоявшиеся 9 сентября 2023 года», – указано в заявлении.
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