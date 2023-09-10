Зарезал человека в Джалилабаде: подробности дела

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 32-летнего Рашада Асланова, обвиняемого в умышленном убийстве. Из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры, предоставленной haqqin.az, стало известно, что материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.

Следует отметить, что убийство произошло 27 мая на территории села Гаразенджир в Джалилабадском районе. По факту гибели 38-летнего Шамо Азимова прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело.

В результате расследования выяснилось, что Р.Асланов во время конфликта нанес множественные ножевые ранения Шамо Азимову, от которых тот скончался.

Рашаду Асланову предъявлены обвинения по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) УК Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.