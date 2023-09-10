ТуранБанк открыл новое отделение – Fəvvarələr

В официальной церемонии открытия приняли участие руководители банка. Новое отделение, имеющее офис, соответствующий современным стандартам и расположенный по адресу: улица Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильский район города Баку, обеспечит более оперативное и удобное использование всех видов банковских продуктов и услуг, кроме кредитования.

Отделение Fəvvarələr, обладающее всеми необходимыми возможностями, сделает доступными для клиентов традиционные и цифровые банковские услуги и продукты. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.

Отметим, что отделение Fəvvarələr ТуранБанка открыто к услугам клиентов все дни недели до 00:00.

Активно участвуя в социально-экономическом развитии страны, основной миссией ТуранБанка является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.