ТуранБанк открыл новое отделение – Fəvvarələr
Следуя стратегии развития сети обслуживания, ТуранБанк представил своим клиентам новое отделение – Fəvvarələr.
В официальной церемонии открытия приняли участие руководители банка. Новое отделение, имеющее офис, соответствующий современным стандартам и расположенный по адресу: улица Тарлана Алиярбекова, 9, Сабаильский район города Баку, обеспечит более оперативное и удобное использование всех видов банковских продуктов и услуг, кроме кредитования.
Отделение Fəvvarələr, обладающее всеми необходимыми возможностями, сделает доступными для клиентов традиционные и цифровые банковские услуги и продукты. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.
Отметим, что отделение Fəvvarələr ТуранБанка открыто к услугам клиентов все дни недели до 00:00.
Активно участвуя в социально-экономическом развитии страны, основной миссией ТуранБанка является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.
Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 20 точках продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах.
Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по Азербайджану можно, перейдя по ссылке https://turanbank.az/.
Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы банка в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).