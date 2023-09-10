Вывод из заявления Пескова: Россия не защитит Армению официоз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, готова ли Россия защитить Армению в случае нападения.
«Если речь идет о территории Армении, вы знаете, у нас есть обязательства по ОДКБ. Также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана», – заявил пресс-секретарь президента РФ.