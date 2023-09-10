Число погибших в землетрясении в Марокко возросло
Около 2 497 человек погибли и еще 2 476 ранены в результате землетрясения в марокканском районе Игиль горного хребта Высокий Атлас. Об этом сообщают Вооруженные силы Марокко в социальной сети X (ранее Twitter).
Специалист по сейсмологии Реми Моссю, руководитель Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, предупредил, что ожидаются повторные толчки (афтершоки), которые могут продолжиться несколько недель или месяцев. С момента землетрясения магнитудой 6,8 в Марокко уже произошло более 25 подземных толчков.
«Последующие толчки неизбежны», — подчеркнул он.
Многие жители региона столкнулись с проблемой недостатка мест для захоронения усопших. Пока идут спасательные работы, некоторые готовятся к захоронению новых жертв.
Король Марокко Мухаммед VI выразил благодарность Испании, Катару, Великобритании и Объединенным Арабским Эмиратам за помощь.
Великобритания объявила об отправке в Марокко 60 специалистов и четырех поисковых собак для участия в спасательных операциях.
По оценкам Красного Креста, восстановление от последствий землетрясения займет несколько лет.