Число погибших в землетрясении в Марокко возросло

Специалист по сейсмологии Реми Моссю, руководитель Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, предупредил, что ожидаются повторные толчки (афтершоки), которые могут продолжиться несколько недель или месяцев. С момента землетрясения магнитудой 6,8 в Марокко уже произошло более 25 подземных толчков.

«Последующие толчки неизбежны», — подчеркнул он.

Многие жители региона столкнулись с проблемой недостатка мест для захоронения усопших. Пока идут спасательные работы, некоторые готовятся к захоронению новых жертв.

Король Марокко Мухаммед VI выразил благодарность Испании, Катару, Великобритании и Объединенным Арабским Эмиратам за помощь.

Великобритания объявила об отправке в Марокко 60 специалистов и четырех поисковых собак для участия в спасательных операциях.

По оценкам Красного Креста, восстановление от последствий землетрясения займет несколько лет.