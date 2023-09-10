Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 11 сентября в 13:30 подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Джил Чамбаракского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Кедабекского района Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры в указанном направлении.