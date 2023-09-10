Сахиба Гафарова в Болгарии
В понедельник, 11 сентября, парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Софию.
В отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса сообщили, что в состав делегации вошли депутаты парламента - руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Болгарией Рауф Алиев, Агиль Мамедов, Анатолий Рафаилов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.
В рамках визита запланирован ряд встреч председателя Милли Меджлиса с руководством Болгарии.