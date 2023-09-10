Армения выводит войска из Карабаха срочно в номер+наш комментарий
С раннего утра на пограничном пропускном пункте «Лачин» над рекой Хакари появилась гурьба молодых людей, мягко говоря, с неинтеллигентным выражением лица. Незнакомые лица. Лица этих крепких парней, окруженных провожатыми из Красного Креста, привлекли внимание азербайджанских пограничников. Кто же столь спешно покидает зону ответственности российских войск?
Провожатые, как и сами крепыши, трепетно и довольно вежливо, насколько могут быть вежливыми люди в портянках, стали утверждать, что спешат в Ереванский государственный университет. Дескать, студенты они! Признаться, впервые в жизни встречаю студентов, похожих на горных боевиков в сирийском Курдистане, в Дахье под Бейрутом или пригожинской армии. По всей видимости, под натиском азербайджанской армии и жесткой, бескомпромиссной позиции бакинских властей Ереван принял нелегкое для себя решение о выводе засланных еще до войны 2020 года профессиональных комбатантов. Конечно, тех, кто выжил. А в живых осталась горсточка… На лицах этих загнанных в угол парней – беспокойство, если не сказать, ошеломленность. Голодные и загнанные, брошенные своим правительством, они пытаются спастись, чтобы уйти в никуда.
Ведь на эти земли они пришли в образе оккупантов, а покидают ее в форме оборванцев. Бесславная роль, позорный конец…
Какова будет реакция азербайджанских властей и спецслужб, остается догадываться. Но учитывая высочайший уровень оперативно-розыскной работы азербайджанских спецслужб, в самое ближайшее время истина обнажится. Личность мнимых студентов не останется секретом Полишинеля. Пора бросать шинели!
И вот правда не заставила себя долго ждать. По первичной информации, правительство Пашиняна отдало приказ первым делом спасти земляков армянского лидера - выходцев из Дилижанского района. Информацию подтверждают и сотрудники азербайджанской Погранслужбы. Одни дилижанские, на остальных, впрочем, как и на всю осрамленную армянскую армию, Пашиняну как до фонаря в Иджеване.
Теперь «студентам» надо поскорее вернуться на Родину, в горную Армению. Им был преподан хороший урок – не зариться на чужую Родину.