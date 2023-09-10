С раннего утра на пограничном пропускном пункте «Лачин» над рекой Хакари появилась гурьба молодых людей, мягко говоря, с неинтеллигентным выражением лица. Незнакомые лица. Лица этих крепких парней, окруженных провожатыми из Красного Креста, привлекли внимание азербайджанских пограничников. Кто же столь спешно покидает зону ответственности российских войск?

Провожатые, как и сами крепыши, трепетно и довольно вежливо, насколько могут быть вежливыми люди в портянках, стали утверждать, что спешат в Ереванский государственный университет. Дескать, студенты они! Признаться, впервые в жизни встречаю студентов, похожих на горных боевиков в сирийском Курдистане, в Дахье под Бейрутом или пригожинской армии. По всей видимости, под натиском азербайджанской армии и жесткой, бескомпромиссной позиции бакинских властей Ереван принял нелегкое для себя решение о выводе засланных еще до войны 2020 года профессиональных комбатантов. Конечно, тех, кто выжил. А в живых осталась горсточка… На лицах этих загнанных в угол парней – беспокойство, если не сказать, ошеломленность. Голодные и загнанные, брошенные своим правительством, они пытаются спастись, чтобы уйти в никуда.