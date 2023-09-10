Саудовский кронпринц обещает: скоро Ближний Восток станет новой Европой

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что в ближайшее время Ближний Восток станет новой Европой.

В полутораминутном видео, которое распространилось в социальных сетях, наследный принц заявляет, что Саудовская Аравия и страны Персидского залива будут совершенно другими через 5 лет. По его мнению, следующие тридцать лет будут годами процветания Ближнего Востока.

«Если мы добьемся успеха в ближайшие пять лет, то многие страны последуют за нами, и следующий глобальный Ренессанс в ближайшие 30 лет с Божьей помощью произойдет на Ближнем Востоке... Это моя битва за это, и это битва за будущее Саудовской Аравии. Я не хочу умереть, прежде чем увижу это, и я на 100% убежден, что это произойдет», - заявил наследный принц.