Грузия открывает двери китайцам

С сегодняшнего дня Грузия вводит безвизовый режим для граждан Китая. Как передает «Эхо Кавказа», об этом решении сообщил президент Грузии Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили подчеркнул значимость укрепления экономических и торговых отношений между странами и выразил надежду на привлечение китайских туристов и увеличение авиасообщения с Китаем.

«У меня был очень успешный визит в Китай – страну, которая сегодня является второй по величине экономикой в мире, сильнейшей экономикой. В наших интересах укрепить торгово-экономические отношения с Китаем, привлечь больше инвестиций из Китая, привлечь больше туристов в Грузию», – сказал он на заседании правительства.

Кроме того, он выразил мнение, что китайские туристы являются «самыми желанными туристами в мире».