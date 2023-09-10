Армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить теракт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе. Об этом заявляет Министерство обороны Азербайджана.

По сообщению азербайджанского военного ведомства, члены армянских вооруженных формирований привязали к собаке дистанционно управляемое взрывное устройство (импровизированное) и направили животное в сторону позиций азербайджанской армии.

Минобороны отмечает, что благодаря быстрому реагированию азербайджанских военнослужащих удалось предотвратить активацию взрывного устройства, установленного на собаке.

Ведомство указывает, что такой акт нарушает протокол Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, касающийся использования мин и других взрывных устройств.

Использование животных в целях терроризма является аморальным поступком. Азербайджан квалифицирует это как теракт, заявило Минобороны.