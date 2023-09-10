17:23

Международный аэропорт Гейдар Алиев с официальным визитом посетила делегация комитета операторов авиакомпаний Международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия), и вице-президент администрации аэропорта.

Согласно сообщению пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, в ходе визита были обсуждены возможности расширения сотрудничества между сторонами. Директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов предоставил делегации подробную информацию о деятельности Бакинского аэропорта. Было отмечено, что ознакомление с Международным аэропортом Гейдар Алиев откроет новые возможности для развития туристических потоков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Делегация выразила глубокую признательность за организацию успешного посещения аэропорта и оценила его как пример высокого профессионализма и эффективной работы. Также сотрудникам Бакинского аэропорта был вручен сертификат благодарности.