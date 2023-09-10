С вечера 11 сентября и до полудня 13 сентября в Баку и на Апшероне временами ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана с 12 по 15 сентября ожидается неустойчивая погода, местами ливневые дожди. В отдельных регионах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Газах-Гянджа, Центральный Аран, Карабахская и Восточно-Зангезурская зоны) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорьях - снег.

Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В реках ожидается повышение уровня воды, кратковременные паводки и сели.