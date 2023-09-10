Водная полиция задержала наркоторговцев

В Азербайджане предотвращен сбыт крупной партии наркотиков. Так, сотрудники управления полиции на водном транспорте МВД провели очередную операцию по предотвращению незаконного оборота наркотических средств.

В управление поступила оперативная информация о том, что на территории Ширванского национального парка неизвестные заберут крупную партию наркотиков, отправленных в страну с целью сбыта. Сотрудники управления сразу же отреагировали на поступившую информацию и данный район был взят под контроль.

Через некоторое время неизвестные, подошедшие по адресу и определившие местонахождение по заранее заданным координатам с помощью специальных технических средств, были задержаны с поличным при получении крупной партии наркотических средств.

В ходе следствия было установлено, что задержанными оказались ранее судимые Акиф Шахбазов, Бахрам Салимов, Эльнур Иманов и Гасангулу Ахундов. При осмотре автомобиля Гасангулу Ахундова в багажном отсеке было обнаружено около 10 килограммов наркотиков разного вида. Задержанные своей вины не отрицали.

По данному факту Управлением полиции на водном транспорте возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.