На бакинские улицы выпущены новые пассажирские автобусы
Агентство наземного транспорта Азербайджана проанализировало ситуацию с обеспечением доступности общественного транспорта и выделило дополнительные автобусы на маршруты с низким показателем перевозок.
«Транспортные средства пущены на маршрутные линии 1, 2, 3, 6, 7A, 11, 13, 14, 21, 33, 38, 40, 46, 49, 60, 71, 77, 79, 88, 96, 114A, 114B, 119, 125, 133, 136, 160, 165, 199, 206 и M8. Процесс дополнительного выделения автобусов на маршрутные линии будет продолжен, о чем общественность будет проинформирована дополнительно», - говорится в сообщении агентства.