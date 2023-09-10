Чехия рекордно нарастила покупку российской нефти

Чехия использует все больше и больше российской нефти. В первом полугодии этого года доля нефти, импортируемой по российскому нефтепроводу "Дружба", составила около 65%, заявила пресс-секретарь государственной компании Mero Барбора Пуцова.

Отмечается, что в прошлом году доля российской нефти в Чехии составляла около 56 %, а в предыдущие годы была еще ниже.

Таким образом, доля российской нефти является самой высокой по меньшей мере с 2012 года.

С прошлого года в ЕС действует запрет на импорт нефти из России, но для Чехии сделано исключение при использовании трубопровода "Дружба".