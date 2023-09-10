Алиев поручил обеспечить исмаиллинцев водой
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по улучшению обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения питьевой водой 11 тыс. человек, проживающих в селах Ивановка, Уштал, Галагях, Солтанкенд, Гаджигатамли, Рушан, Венг, Моллаисаглы и Мюджюхафтаран Исмаиллинского района для реконструкции магистрального водопровода, проложенного от реки Гёйчай, и внутренних водных сетей сел, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда президента ОАО «Азерсу» в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана поручено выделить первоначально 12 млн манатов.