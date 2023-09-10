Главарь сепаратистов в Карабахе остался в одиночестве горячая тема
Власти Армении до сих пор не прокомментировали избрание армянскими сепаратистами «нового лидера», возглавившего «правительство» в той части Карабахской экономической зоны Азербайджана, которая находится под контролем российских миротворческих сил.
Как уже сообщалось, на заседании так называемого «парламента» в Ханкенди было принято решение назначить новым главарем сепаратистов Самвела Шахраманяна. Его считают ставленником Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Поддерживает Шахраманяна и Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, нелегально проживающий в Карабахе с сентября прошлого года.
Кроме того, Шахраманян происходит из того же лагеря, что и Серж Саргсян с Робертом Кочаряном, которые когда-то были лидерами «карабахского клана». Не случайно Кочарян едва ли не первым поздравил Шахраманяна с «избранием на высокую должность». Поздравление Шахраманяну направил также оппозиционный блок «Армения», состоящий из приближенных Кочаряна и Саркисяна.
Однако ни представители властей Армении, ни премьер-министр Никол Пашинян пока не направили новоизбранному «главе» своих поздравлений. В сущности, такой поворот событий является для армянского режима беспрецедентной ситуацией. С чем может быть связано молчание официального Еревана?
Высказывается мнение, что тем самым Пашинян пытается дистанцироваться от нового лидера сепаратистов. Действительно, прямое поздравление Шахраманяна с победой может в еще большей степени усугубить ситуацию в регионе, которая на данный момент и без того весьма напряженная.
С другой стороны, такое поведение команды Пашиняна объясняется тем, что новый глава криминально-сепаратистского режима в Ханкенди является сторонником группировки, связанной с Россией. Олигарх-миллиардер Рубен Варданян, поддерживающий Шахраманяна, на прошлой неделе открыто заявил, что его цель – смена власти в Армении, и для ее достижения он готов сотрудничать с кем угодно.
Отметим, однако, что отсутствие поздравлений со стороны властей Армении в адрес Шахраманяна вовсе не означает прекращение поддержки сепаратистского режима в целом. Как известно, и нелегальное «правительство», и незаконные вооруженные формирования в Карабахе полностью финансируются Арменией. Иными словами, с помощью сепаратистов Ереван продолжает препятствовать началу процесса интеграции карабахских армян в азербайджанское население.