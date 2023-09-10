Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:51

Власти Армении до сих пор не прокомментировали избрание армянскими сепаратистами «нового лидера», возглавившего «правительство» в той части Карабахской экономической зоны Азербайджана, которая находится под контролем российских миротворческих сил. Как уже сообщалось, на заседании так называемого «парламента» в Ханкенди было принято решение назначить новым главарем сепаратистов Самвела Шахраманяна. Его считают ставленником Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Поддерживает Шахраманяна и Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, нелегально проживающий в Карабахе с сентября прошлого года.

Кроме того, Шахраманян происходит из того же лагеря, что и Серж Саргсян с Робертом Кочаряном, которые когда-то были лидерами «карабахского клана». Не случайно Кочарян едва ли не первым поздравил Шахраманяна с «избранием на высокую должность». Поздравление Шахраманяну направил также оппозиционный блок «Армения», состоящий из приближенных Кочаряна и Саркисяна. Однако ни представители властей Армении, ни премьер-министр Никол Пашинян пока не направили новоизбранному «главе» своих поздравлений. В сущности, такой поворот событий является для армянского режима беспрецедентной ситуацией. С чем может быть связано молчание официального Еревана? Высказывается мнение, что тем самым Пашинян пытается дистанцироваться от нового лидера сепаратистов. Действительно, прямое поздравление Шахраманяна с победой может в еще большей степени усугубить ситуацию в регионе, которая на данный момент и без того весьма напряженная.