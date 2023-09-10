Президент Бразилии недоумевает от закона, позволяющего арестовать Путина

Лидер Бразилии Лула да Силва отозвал свои личные заверения в том, что президент России Владимир Путин не будет арестован, если он примет участие в саммите G20, который пройдёт в следующем году в Рио-де-Жанейро.

На пресс-конференции в понедельник глава бразильского государства уточнил, что не знает, будет ли арестован российский президент, поскольку подобные решения принимает судебная власть, а не правительство.

Да Силва заявил, что развивающиеся страны часто подписывают «вещи, которые наносят им ущерб». Он также поставил под сомнение актуальность членства Бразилии в Международном суде по военным преступлениям в ООН.

«Я хочу знать, почему мы являемся членами, а не Соединённые Штаты, Россия, Индия или Китай, – цитирует агентство Al Jazeera президента Бразилии. – Я не говорю, что собираюсь «покинуть корт». Я просто хочу знать, почему Бразилия подписала соглашение».