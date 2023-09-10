В Украине призвали Германию не оттягивать поставки ракет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве, что не может обещать поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тут же выразил уверенность, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени.

Заявления сторон были сделаны на совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров глав МИД. Журналисты задали Бербок вопрос, может ли она обещать своему украинскому коллеге поставки ракет Taurus. "Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные запросы. Это касается того, что все вопросы надо полностью и тщательно прояснить", - сказала Бербок.

Однако Кулеба, взяв слово сразу после главы МИД ФРГ, заявил, что Берлин все равно поставит Киеву эти ракеты. "Вы спросили, дала ли Анналена (Бербок) мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом Кулеба указал, что в Киеве не считают объективным ни один из аргументов против поставок ракет. "Мы говорим германскому правительству: "Мы уважаем ваши дискуссии, мы уважаем ваши процедуры", но из всего, что мы знаем о Taurus, нет ни одного объективного аргумента против их передачи. У вас есть вопросы, мы готовы ответить на них позитивно, давайте сделаем это. Чем быстрее это произойдет, тем больше это будет цениться", - добавил он.