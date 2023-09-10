Как сообщает haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет Фаиг Ганиев. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Потерпевшими по делу признаны две студентки — С.Алиева и С.Ильясова.

По предварительной информации, 22-летний студент, обучающийся в одном из университетов Кайсери, обратился в азербайджанскую полицию. И пожаловался, что Магеррамли шантажировал его, вымогая 20 тысяч долларов. Руководителя студенческого союза задержали и возбудили против него уголовное дело.