Еще одна страна не признала «выборы» в Карабахе

Бухарест не признает так называемые «выборы» в Карабахском регионе Азербайджана, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Румынии.

Внешнеполитическое ведомство Румынии еще раз заявило о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах международно признанных границ, выступив за политическое решение всех вопросов в регионе в соответствии с принципами международного права.