Российский план по Агдаму и Лачинской дороге провалился? наш комментарий
Несмотря на прозвучавшее 9 сентября заявление армянских сепаратистов о том, что грузовики российского общества Красного Креста, следовавшие через Агдам в Ханкенди, были пропущены, один из грузовиков с гуманитарной помощью для карабахских армян уже два дня, как простаивает в Барде.
По заявлению официальных представителей Азербайджана, перевозка этого груза в Ханкенди по Агдамскому маршруту была включена в отдельное соглашение, достигнутое при участии российской стороны, а потому выдвинутое ранее предложение использовать Лачинскую и Агдамскую дороги для доставки в Карабах гуманитарных грузов (использование первого маршрута возможно только в соответствии с таможенными нормами Азербайджана - ред.) к данному соглашению не относится.
Напомним, что вначале карабахские сепаратисты согласились принять помощь российского Красного Креста со стороны Агдама, но позже отказались. Собравшись на участке дороги Агдам-Ханкенди, проходящем через Аскеран, они заявили, что даже если «власти» Карабаха или Армении дадут свое “добро", груз, отправленный из России, они все равно не пропустят. До этого сепаратисты также не пустили в Ханкенди по агдамскому маршруту 40 тонн муки, отправленные обществом Красного Полумесяца Азербайджана. Отметим, что одновременно с российским грузом Международный Красный Крест также направил на пограничный пункт «Лачин» грузовик с гуманитарной помощью для “блокированных армян Карабаха".
И хотя Азербайджан, в соответствии с законодательством, готов оформить этот груз и впустить его в Карабах, армянские сепаратисты и здесь стали чинить препятствия. Что лишь в очередной раз подтверждает лицемерность нарратива о «120 тысячах заблокированных карабахских армянах, над которыми нависла угроза голодной смерти», проталкиваемый армянской диаспорой и проармянскими лоббистскими структурами в Европе, США и Канаде. На самом деле, речь идет о целенаправленной политической кампании, призванной помешать Азербайджану восстановить суверенитет над частью своей территории.
Напомним, что открытие Агдамской и Лачинской дорог с 24-часовым интервалом было предложено Россией как компромиссный вариант. Азербайджан его принял при условии, что использование Лачинской дороги будет осуществляться в пределах таможенных и пограничных норм Азербайджана. Армянская сторона, как известно, его отвергла. И даже после того, как помощник президента заявил в интервью международным СМИ, что Азербайджан согласен открыть обе дороги одновременно, сепаратисты продолжали тормозить процесс разблокирования дорог.
Тигран Абрамян, депутат парламента Армении, назвал “неудачным" последнее российское предложение, предусматривающее символический въезд грузовика со стороны Агдама в Ханкенди, а затем восстановление движения по Лачинской дороге. По его словам, речь идет вовсе не о восстановлении двустороннего свободного передвижения по дороге Лачин-Ханкенди, а о перевозке грузов из Горуса в Ханкенди автомобилями российских миротворцев, как это было до того, как Азербайджан построил ППП на мосту Хакари.
Абрамян утверждает, что этот вариант был представлен армянской стороне (то есть, сепаратистскому режиму в Ханкенди) уже после его согласования с Азербайджаном. Азербайджанская же сторона, по словам парламентария, согласилась на то, чтобы Агдамская дорога была открыта одновременно с Лачинской, чтобы обеспечить проезд азербайджанских грузовиков в Ханкенди. В результате, сепаратисты отвергли и этот вариант, проинформировав российскую сторону, что процесс разблокирования дорог можно считать проваленным.
Следует отметить, что блокирование армянами прохода гуманитарных грузов в Карабах как по Лачинскому, так и по Агдамскому маршруту напрямую связано с деятельностью, направленной на использование дороги Горус-Лачин-Ханкенди «в коридорном формате». Другими словами, и власти Армении, и сепаратисты в Ханкенди упорно не хотят признавать очевидного: возврата к “коридорному формату” которого уже не будет, ибо, построив в апреле этого года пограничный переход «Лачин», Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность.