Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:02

Несмотря на прозвучавшее 9 сентября заявление армянских сепаратистов о том, что грузовики российского общества Красного Креста, следовавшие через Агдам в Ханкенди, были пропущены, один из грузовиков с гуманитарной помощью для карабахских армян уже два дня, как простаивает в Барде. По заявлению официальных представителей Азербайджана, перевозка этого груза в Ханкенди по Агдамскому маршруту была включена в отдельное соглашение, достигнутое при участии российской стороны, а потому выдвинутое ранее предложение использовать Лачинскую и Агдамскую дороги для доставки в Карабах гуманитарных грузов (использование первого маршрута возможно только в соответствии с таможенными нормами Азербайджана - ред.) к данному соглашению не относится.

Напомним, что вначале карабахские сепаратисты согласились принять помощь российского Красного Креста со стороны Агдама, но позже отказались. Собравшись на участке дороги Агдам-Ханкенди, проходящем через Аскеран, они заявили, что даже если «власти» Карабаха или Армении дадут свое “добро", груз, отправленный из России, они все равно не пропустят. До этого сепаратисты также не пустили в Ханкенди по агдамскому маршруту 40 тонн муки, отправленные обществом Красного Полумесяца Азербайджана. Отметим, что одновременно с российским грузом Международный Красный Крест также направил на пограничный пункт «Лачин» грузовик с гуманитарной помощью для “блокированных армян Карабаха". И хотя Азербайджан, в соответствии с законодательством, готов оформить этот груз и впустить его в Карабах, армянские сепаратисты и здесь стали чинить препятствия. Что лишь в очередной раз подтверждает лицемерность нарратива о «120 тысячах заблокированных карабахских армянах, над которыми нависла угроза голодной смерти», проталкиваемый армянской диаспорой и проармянскими лоббистскими структурами в Европе, США и Канаде. На самом деле, речь идет о целенаправленной политической кампании, призванной помешать Азербайджану восстановить суверенитет над частью своей территории. Напомним, что открытие Агдамской и Лачинской дорог с 24-часовым интервалом было предложено Россией как компромиссный вариант. Азербайджан его принял при условии, что использование Лачинской дороги будет осуществляться в пределах таможенных и пограничных норм Азербайджана. Армянская сторона, как известно, его отвергла. И даже после того, как помощник президента заявил в интервью международным СМИ, что Азербайджан согласен открыть обе дороги одновременно, сепаратисты продолжали тормозить процесс разблокирования дорог.