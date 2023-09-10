Пойдет ли Путин на выборы?

Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы российского государства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин пока «не делал никаких заявлений» по поводу своего участия или неучастия в предстоящих выборах. На вопрос, когда это может произойти, он предложил дождаться назначения дат выборов и выдвижения кандидатур: «Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур - вот вам и срок, сами увидите.