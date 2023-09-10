США тоже высказались о «выборах» в Карабахе

США не признают так называемые «президентские выборы» в Карабахе, сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Как мы уже говорили ранее, мы не признаем Карабах как «независимое и суверенное государство» и поэтому не признаем «результаты» так называемых «президентских выборов», которые были объявлены в последние несколько дней», - сказал он.

Миллер отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению вопросов посредством прямого диалога.