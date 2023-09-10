Наркоторговец Гулиев вновь сел на нары

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Гулиев ранее уже сидел в тюрьме за торговлю наркотиками. Во второй раз мужчина попался 24 января этого года. Локбатанские полицейские обнаружили при нем опиум и метадон. Обыск продолжился в помещении, где Гулиев хранил основную часть своих запасов. Там правоохранители обнаружили более 6 килограммов героина.

В суде обвиняемый свой вины не отрицал. Он рассказал, что уже 15 лет «сидит» на наркотиках. В 2014 году его признали виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. В январе этого года он познакомился в интернете с неким Али, у которого купил крупную партию «товара». Позже новый знакомый предложил Гулиеву «сотрудничество». Мужчину задержали, когда он шел забирать первую партию наркотиков.

Уже в следственном изоляторе Гулиев признался, что хранил в заброшенном доме в Локбатане 19 с половиной килограммов марихуаны. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.