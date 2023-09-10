Громкие заявления Пашиняна

Армяно-американские военные учения проходят в Армении не впервые, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя недовольство России по этому поводу.

Пашинян вновь заявил, что «ОДКБ просто не выполнила свои обязательства перед Арменией». «Нам необходимо приобретать дополнительные инструменты безопасности, в том числе международные», - сказал армянский премьер.

Пашинян сообщил, что ратификация Римского статута в Армении «не направлена против России».

Армянский премьер не стал раскрывать детали сегодняшнего разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Могу сказать, что беседа была содержательная и полезная. Важно и то, что есть ряд нюансов, и чтобы по ним всегда был контакт».