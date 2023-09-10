Госдеп о военных учениях Армении и США

Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге.

Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра Министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.