Очередной обстрел азербайджанских позиций
11 сентября с 22:00 до 22:10 подразделения ВС Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил и Имирли Чамбаракского района, несколько раз обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Айривенг, Гёели и Гараваллер Кедабекского района.
"На указанных направлениях частями нашей армии приняты ответные меры", - сообщили в Минобороны.
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